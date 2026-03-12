Uppgifter: Storklubbens fräcka drag i jakten på City-stjärnan

Bernardo Silva, 31, sitter på ett utgående kontrakt.

Galatasaray vill använda Silvas tidigare lagkamrater för att locka honom.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Alamy

Galatasaray vill säkra Manchester Citys Bernardo Silva i sommar då portugisens kontrakt löper ut. Enligt den brittiska tidningen The Sun hoppas Istanbul-klubben kunna locka till sig Silva med ett speciellt knep.

The Sun uppger att Galatasaray förlitar sig på att Silvas tidigare lagkamrater Ilkay Gündogan och Leroy Sané kan övertala honom att flytta till Turkiet. Alla tre uppges vara goda vänner och upprätter håller en kontakt mellan varandra.

Galatasaray uppges även vara villiga att erbjuda 31-åringen liknande lön likt den han tjänar i City.

Bernardo Silva noteras för två mål och fem assist på 39 matcher den här säsongen.



