Uppgifter: Svenska tränaren riskerar sparken

Rosenborg har inlett rekordsvagt i norska ligan.

Nu uppges huvudtränaren Alfred Johansson hänga löst.

Det rapporterar norska Adressavisen.

Rosenborg har fått en mardrömsstart på ligasäsongen i Norge. Efter sju spelade matcher ligger storklubben på negativ kvalplats efter att endast ha bärgat en seger.

Det är Rosenborgs sämsta start på 49 år.

Nu rapporterar den norska tidningen Adressavisen att klubbens styrelse haft möten där huvudtränaren Alfred Johanssons framtid har diskuterats.

– Det är naturligt att detta blir ett ämne när resultaten uteblir. Mitt fokus är att göra det bästa möjliga jobbet för laget och Rosenborg, för att vända detta, säger Johansson enligt tidningen.

Svensken tog över Rosenborg inför säsongen 2024 och har tidigare varit verksam i FC Köpenhamn.