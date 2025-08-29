Uppgifter: Svenskt intresse för Poznan-yttern

Filip Szymczak väntas lämna Lech Poznan i sommar.

Och yttern uppges kunna hamna i Sverige.

Det uppges nämligen finnas intresse från bland annat Sverige för 23-åringen.

Foto: Alamy

Filip Szymczak ser ut att ha gjort sitt i Lech Poznan.

Goal.pl rapporterar nämligen yttern väntas lämna i sommar och det ska bland annat finnas intresse från Sverige.

Även klubbar i Belgien och Turkiet ska finnas med i bilden.

Det är dock inte helt klart att han kommer att lämna hemlandet.

Goal.pl rapporterar även att det kan bli en flytt till Jagiellonia Białystok, detta då Lech Poznan vill värva Afimico Pululu och Szymczak sägs kunna ingå i affären.