Bartosz Grzelak blev nyligen ny tränare för polska KS Cracovia.

Nu ser Patric Jildefalk ut att bli hans assisterande.

Det rapporterar Aftonbladet.

I måndags blev det officiellt att den tidigare AIK-tränaren Bartosz Grzelak värvats till KS Cracovia i den polska högstaligan. Nu uppger Aftonbladet att Patric Jildefalk kommer bli Grezlaks assisterande.

Duon har samarbetat flera gånger tidigare. Jildefalk var assisterande när Grzelak tränare ungerska Fehérvár och de jobbade även tätt ihop i AIK under flera år i olika roller.

Jildefalk kommer senast från en sejour i norska Stabaek, där han också var assisterande till en gammal AIK-profil – nämligen Mikael Stahre. Tillsammans höll duon klubben kvar i den norska andradivisionen.

KS Cracovia ligger för närvarande på en 13:e plats i den polska högstaligan med fyra poäng ner till kvalstrecket. Grzelaks och Jildefalks uppdrag är därmed att rädda laget från degradering.