Uppgifter: Toney kan återvända till Premier League
Ivan Toney håller just nu till i Saudiarabien och klubben Al Ahli.
Nu kan han, enligt uppgifter från transferjournalisten Ekrem Konur, återvända till England.
Ivan Toney slog igenom som en av de mest effektiva målskyttarna i Premier League innan han sommaren 2024 lämnade för Al Ahli.
Efter två säsonger i Saudiarabien har ryktena om en återkomst till de brittiska öarna tagit fart inför nästa transferfönster. Everton har tidigare pekats ut som en möjlig destination – och nu ser intresset ut att ha ökat. Enligt transferjournalisten Ekrem Konur planerar klubben att försöka värva anfallaren i sommar.
Den största frågan uppges vara Toneys höga lön i Al Ahli, vilket kan innebära att han måste acceptera en lönesänkning för att återvända till Premier League.
Under sin tid i Al Ahli har han fortsatt leverera och står noterad för 66 mål på 86 matcher över två säsonger.
