Uppgifter: Torino lånar ut Alieu Njie

Alieu Njie kan lämna Torino.

Svensken lär lånas ut av Serie A-klubben i januari.

Det rapporterar Tuttosport.

Foto: Alamy

Alieu Njie har tillhört italienska Torino sedan 2021. Han blev nyligen uttagen till det svenska U21-landslaget för första gången.

– Det känns som att han har fullt förtroende för mig och jag har mentaliteten att hjälpa U21 till EM, sa han till FotbollDirekt.

Tuffare har det dock varit i klubblaget Torino. Den här säsongen har det blivit knappt med speltid för 20-åringen, där det bara blivit ett framträdanden i ligan.

Nu rapporterar Tuttsport att Torino med största sannolikhet lånar ut Njie i januari. Ytterligare en faktor som kan leda till en utlåning av yttern är klubbens nuvarande spelsystem.

Njies nuvarande kontrakt med Torino löper ut sommaren 2027