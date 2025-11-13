Uppgifter: Torino lånar ut Alieu Njie
Alieu Njie kan lämna Torino.
Svensken lär lånas ut av Serie A-klubben i januari.
Det rapporterar Tuttosport.
Alieu Njie har tillhört italienska Torino sedan 2021. Han blev nyligen uttagen till det svenska U21-landslaget för första gången.
– Det känns som att han har fullt förtroende för mig och jag har mentaliteten att hjälpa U21 till EM, sa han till FotbollDirekt.
Tuffare har det dock varit i klubblaget Torino. Den här säsongen har det blivit knappt med speltid för 20-åringen, där det bara blivit ett framträdanden i ligan.
Nu rapporterar Tuttsport att Torino med största sannolikhet lånar ut Njie i januari. Ytterligare en faktor som kan leda till en utlåning av yttern är klubbens nuvarande spelsystem.
Njies nuvarande kontrakt med Torino löper ut sommaren 2027
