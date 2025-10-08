Han har tagits ut vid flera tillfällen – men aldrig kunnat närvara.

Nu ser Alieu Badara Njie fram mot sin debut i U21-landslaget.

– Jag bryr mig inte om jag sitter bänk eller spelar, jag kommer att göra allt för Sverige, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Alieu Badara Njie, eller ”Eybi” som han kallas av sina vänner, har spelat för italienska Torino sedan 2021 – då han lämnade Borlänge och Forssa BK.

Under de senaste U21-samlingarna har yttermittfältaren tagits ut i Daniel Bäckströms trupp men aldrig närvarat vid någon av dem. Nu berättar Serie A-proffset – som har gått skadad det senaste halvåret – om hur det kommer sig.

– Det har väl varit så att när jag väl har blivit kallad till U21 har det alltid varit olycklig tajming. Antingen har det varit något med foten eller så har det bara varit otur. Jag har har spelat lite med landslaget men då var det U20, innan jag väl började få speltid i Torino. Med U21 har det alltid uppstått något problem och att jag inte har kunnat hjälpa laget på något sätt, på grund av skada eller personliga skäl. Det har alltid kommit något emellan men jag har alltid haft bra kontakt med tränaren (Daniel Bäckström), säger Alieu Badara Njie till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det känns som att tränaren verkligen tror på mig och han har själv sagt det. Han säger att han ser mig kunna hjälpa laget med mina kvaliteter. Det känns som att han har fullt förtroende för mig och jag har mentaliteten att hjälpa U21 till EM. Nu när jag väl känner mig hundra procent det är dags att… Det är dags, om man ska säga så.

”Extra kul att vi möter Italien här i Italien”

Det låter som att du hade det på känn, men jag gissar att det ändå var roligt att bli kallad?

– Jadå! Det kommer att vara kul att spela med massa svenska spelare som är jävligt bra lirare.

Känner du någon i landslaget sedan tidigare?

– Jag har spelat med några grabbar innan. Jag har spelat med Momodou Sonko, Amin Boudri i U20 och sedan har jag också spelat med Elison Makolli. Det är massa grabbar som jag har spelat med som är med nu också. Jag längtar verkligen.

Alieu Badara Njie i spel med det svenska U20-landslaget. Foto: Bildbyrån

Passande nog för Torino-spelaren Njie inleder Sverige sin EM-kvalsamling med bortamatch i Italien och Cesena. Visserligen en bra bit från Turin där Njie håller hus men likväl i samma land.

– Det är extra kul att vi möter Italien här i Italien, det blir spännande. Det är väl nära Venedig och på andra sidan Italien men det är en bra arena vad jag vet. Det kommer att kännas som att spela hemma fast det är i Italien. Jag känner på mig att det kommer att gå jättebra.

Som nämnt har 20-åringen från Borlänge tagits ut i Daniel Bäckströms landslag men aldrig kunnat närvara vid samlingarna. Nu kommer han, om allt vill sig väl, få chansen att göra sin debut för U21-landslaget – vilket Njie menar är en stor sak.

– Det känns väl… Jag försöker att inte tänka på det så mycket just nu. Såklart är man nervös, man vill visa upp sig för alla som är med och såklart för Sverige också. Alla ungdomar kommer att kolla när vi i U21 försöker att slå Italien så det blir både nervöst och spännande. Vi hoppas att det går bra för alla och att vi går vidare men tre poäng från båda matcherna. Vi ska bara kötta på och jag ska försöka att bidra med vad som helst till laget. Jag bryr mig inte om jag sitter bänk eller spelar. Jag kommer att göra allt för Sverige, avslutar Njie.

Matchen mellan Italien och Sverige spelas på fredag, med avspark 18.15.