Uppgifter: Tottenham har fått bud på Nico Paz nobbat

Tottenham vill värva Nico Paz från Como.

Nu har den Italienska klubben nobbat Spurs första bud.

Detta enligt uppgifter från Sky Sport Italia.

James Maddison dragit av korsbandet och ser ut att missa större delen av säsongen 2025/26 vilket gör att Londonklubben behöver hitta en ersättare. Jakten på en ersättare har lett Spurs till Italien – närmare bestämt till Serie A-klubben Como.

Enligt Sky Sports Italia har Londonklubben lagt ett bud på 20-årige Nico Paz värt 40 miljoner euro, motsvarande cirka 445 miljoner kronor. Como tackade dock nej. Klubben värderar den offensive mittfältaren till omkring 70 miljoner pund (cirka 780 miljoner kronor) och vill ha minst 60 miljoner euro innan man ens överväger att förhandla.

Real Madrid, som sålde Paz till Como för ett år sedan, har rätt till 50 procent av en framtida vinst vid vidareförsäljning. De har också en klausul som låter dem matcha accepterade bud – men det ska inte vara aktuellt just nu.

Paz gjorde sex mål och nio assist på 35 Serie A-matcher för Como under förra säsongen.