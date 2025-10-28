Uppgifter: Tottenham värderar stjärnan till rekordpengar

Micky van de Ven imponerar i Tottenham.

Samtidigt är han på flera andra storklubbars radar.

Spurs värderar dock försvararen till rekordpengar enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Micky van de Ven fortsätter att imponera i Tottenham och så sent som i helgen blev han matchvinnare mot Everton med två fullträffar.

Den nederländska mittbacken drar samtidigt till sig intresse från andra storklubbar.

Real Madrid, Liverpool och Bayern München sägs alla vara intresserade av 24-åringen, som dock inte blir billig att lösa.

Fichajes rapporterar nämligen att Tottenham värderar honom till 100 miljoner euro (lite mer än en miljard kronor) vilket, skulle vara nytt transferrekord gällande en försvarare.

Den hittills dyraste försvararen genom tiderna är Josko Gvardiol, som Manchester City betalade 90 miljoner euro för när han värvades från RB Leipzig.