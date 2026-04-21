Uppgifter: Trafford kan lämna Manchester City
James Trafford kan lämna Manchester City.
Flera engelska klubbar ska vara intresserade enligt Sky Sports.
James Trafford återvände till Manchester City i somras efter två säsonger i Burnley FC – men sejouren kan bli kortvarig.
Enligt Sky Sports är målvakten öppen för en flytt i jakten på mer speltid. Under säsongen har 23-åringen främst fått agera andraval bakom Gianluigi Donnarumma, som anslöt från Paris Saint-Germain under sommarens transferfönster.
Flera engelska klubbar uppges vara intresserade av Trafford. Bland annat nämns Brighton & Hove Albion, som ser honom som ett tänkbart förstaval om Bart Verbruggen skulle lämna.
Totalt har Trafford gjort 14 framträdanden för Manchester City den här säsongen, varav 13 har kommit i cupsammanhang.
