Uppgifter: Två PL-klubbar jagar Chelsea-talangen

Tyrique George jagas och väntas lämna Chelsea på lån innan måndagens deadline.

Enligt uppgifter är det Everton och Sunderland som jobbar för att få in yttern.

Foto: Bildbyrån

Den spännande Chelsea-talangen Tyrique George har fått sparsamt med speltid i storklubben den här säsongen och därför ser nu en flytt innan måndagens deadline ut att vara troligt, detta enligt Sky Sports.

Sajten rapporterar även vilka två klubbar som ligger främst till vad gäller att säkra talangen och det är Everton och Sunderland.

Merseyside-klubben ska redan ha kommit med ett bud, samtidigt som Sunderland alltjämt visar intresse. Evertons bud uppges vara ett lånebud innehållande en köpoption.

Utöver de två Premier League-klubbarna så ska det även finnas intresse från Spanien, Frankrike och Italien för talangen.