Uppgifter: United-backen tillbaka på Real Madrids radar

Leny Yoro jagades av flera storklubbar sommaren 2024.

Då valde den unge franske försvararen Manchester United.

Nu uppges han återigen dra till sig intresse från Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

När Leny Yoro lämnade Lille för Manchester United sommaren 2024 jagades den unge fransmannen av flera klubbar.

Intresset från övriga klubbar verkar dock inte ha försvunnit och nu kommer nya spännande rapporter gällande mittbacken.

Fichajes rapporterar nämligen nu att Yoro är tillbaka på den spanska storklubben Real Madrids radar.

När han väl valde United så valde Real Madrid att inte gå in i budgivningen, men man har hållit koll på honom sedan dess enligt uppgifterna.

Enligt uppgifterna tros en prislapp på 70 miljoner euro (omkring 750 miljoner kronor) kunna räcka för att få till en affär i sommar.