Eduardo Conceicao, 16, är eftertraktad av Manchester City.

Nu vill Manchester United värva 16-åringen.

Det rapporterar UOL Esporte.

Eduardo Conceicao har fortfarande inte gjort en A-lagsmatch för Palmeiras. Trots det har intresset var stort för den 16-årige yttern.

Tidigare uppgifter gör gällande att Manchester City, bland flera klubbar, vill knyta till sig talangen.

Nu kommer nya uppgifter om intresset för brassen.

Enligt UOL Esporte har Manchester United gett sig in i jakten för att snuva City på Conceicao. United uppges vara villiga att betala 40 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 430 miljoner kronor.