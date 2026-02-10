Uppgifter: United och Chelsea kollar på back från Tromsø

Sedi Kinteh har imponerat under sin första säsong i Norge.

Nu kan en flytt till Premier League vara aktuell, enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Manchester United och Chelsea är på jakt efter en försvarare och blickarna är riktade till Nord-Norge. Enligt uppgifter från Daily Mail är båda Premier League-klubbarna intresserade av försvararen Sedi Kinteh från Tromsø.

Den 19-åriga gambiern beskrivs som en snabb försvarare och han har för det mesta spelat till vänster i en trebackslinje. Under sin debutsäsong i Norge startade Kinteh 19 av 30 matcher och hjälpte Tromsø till en tredjeplats i ligan, vilket betyder kval till Europa League nästa säsong.

Samtidigt sägs de schweiziska storklubbarna Basel och Young Boys vara intresserade av gambierns signatur, enligt Daily Mail. Transferfönstret i Schweiz är öppet fram till den 16 februari. Fönstret för de engelska klubbarna är stängt.

Tromsø sägs vilja ha fyra miljoner pund (motsvarande cirka 49 miljoner svenska kronor) för sin mittback.