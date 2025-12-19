Uppgifter: Uniteds höga krav på Mainoo-affär

Kobbie Mainoo uppges vilja lämna Manchester United.

Klubben släpper honom bara om det får ett ”exceptionellt bud”.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo har haft svårt att ta en startplats i Manchester United under Ruben Amorim. Mittfältaren har enligt flera uppgifter varit missnöjd med sin tillvaro i ”The Red Devils” och det har ryktats om en försäljning.

Sky Sports rapporterar att Amorim fortfarande ser 20-åringen som en viktig del i hans planer inför nästa säsong. Samtidigt ska United ha ställt ett högt krav för att släppa honom. Klubben vill, enligt Sky Sports, inte sälja honom om de inte får ett ”exceptionellt bud”. Ett utlån finns inte på kartan.

Sky Sports skriver vidare att en handfull Premier League-klubbar är intresserade men att få har råd.