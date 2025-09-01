Uppgifter: Uppgörelse på plats – Spurs lånar in Kolo Muani

Randal Kolo Muani ser ut att byta Paris mot London.

Fransmannen uppges vara klar för Tottenham.

Detta rapporterar Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har redan spetsat offensiven med namn som Xavi Simons och Mohammed Kudus den här sommaren:

Nu ser man ut att spänna bågen ytterligare.

Fabrizio Romano uppger nämligen nu att Tottenham och Paris Saint Germain är överens om ett lån för fransmannen.

Låneavtalet uppges innehålla en köpoption, men den ska inte vara obligatirsk.

26-åringen som spenderade våren på lån hos Juventus noterades för tio mål och tre assist på 22 matcher i den italienska klubben.

I PSG har det totalt blivit elva mål och sju assist på 54 matcher sedan han värvades från Eintracht Frankfurt.