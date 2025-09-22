Uppgifter: Utgående kontrakt med Bayern – Liverpool kan agera

Dayot Upamecano sitter på ett utgående kontrakt med Bayern München.

Nästa sommar kan det bli en flytt till England för mittbacken.

Liverpool uppges nämligen ha honom på sin önskelista.

Foto: Bildbyrån

Den franske landslagsmittbacken Dayot Upamecano kan byta klubb gratis nästa sommar.

Hans kontrakt med Bayern München löper ut och förlängs det inte så kan fransmannen byta klubb som Bosman.

En klubb som kan komma att agera kring Upamecano är de regerande Premier League-mästarna Liverpool.

Rousing The Kop rapporterar nämligen att Upamecano finns med på Liverpools önskelista över tänkbara ersättare till landsmannen Ibrahima Konaté, som också sitter på ett kontrakt som går ut nästa sommar.

Bayern uppges dock inte ha gett upp helt kring mittbacken, samtal har förts gällande ett nytt kontrakt enligt uppgifter, men ännu så är inget nytt avtal på plats.

26-åringen står den här säsongen noterad för sex framträdanden i Bayern München, fem i Bundesliga och ett i Champions League.