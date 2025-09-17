Uppgifter: Utländsk klubb planerar bud på Malachowski Thorell

Ludwig Malachowski Thorell kan lämna Mjällby AIF.

Mittfältaren drar till sig intresse från en Bundesliga-klubb.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Ludwig Malachowski Thorell har vuxit fram till ett viktigt namn för Mjällby AIF.

Frågan är dock hur länge de allsvenska serieledarna får behålla den 20-årige mittfältaren.

Expressen rapporterar nämligen att en Bundesliga-klubb är intresserade av Malachowski Thorell.

Det ska även finnas intresse från flera utländska klubbar, men några specifika klubbar nämns inte, men den tyska klubben sägs vara redo att buda på 20-åringen i januari.

Malachowski Thorell har kontrakt med Maif över säsongen 2029.