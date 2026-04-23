Uppgifter: Xabi Alonso aktuell för comeback

Xabi Alonso är utan jobb.

Spanjoren finns på önskelistan i RB Leipzig.

Det rapporterar sajten Fussballdaten.

Foto: Alamy

I början av 2026 fick Xabi Alonso sparken som huvudtränare i Real Madrid. Dessförinnan var spanjoren tränare i Bayer Leverkusen där han gjorde succé och vann ligan, supercupen och cupen.

Nu rapporterar sajten Fussballdaten att Alonso är aktuell för att återvända till Bundesliga.

Sajten uppger att RB Leipzigs nuvarande tränare Ole Werner hänger löst. Tränaren kan lämna efter säsongen och Alonso är ett av namnen som kan ersätta Werner.

Utöver Alonso finns även Oliver Glasner och Matthias Jaissle på Leipzigs önskelista.

RB Leipzig ligger trea i Bundesliga.