Uppgifter: Zeneli har fått bud från saudiska Al-Taawon
Arber Zeneli, 30, kan lämna Elfsborg.
30-åringen har fått bud från saudiska Al-Taawon.
Det uppger Expressen.
Arber Zeneli har tillhört Elfsborgs IF sedan mars 2024. Nu kan 30-åringen vara på väg bort.
Enligt Expressen har han fått ett erbjudande från saudiska Al-Taawon. Uppgifterna uppger även att Zeneli ska vara öppen för flytten. Al-Taawon ska enligt uppgifterna också budat och ligga i förhandlingar med den allsvenska klubben.
Zeneli har kontrakt med Elfsborg över 2027.
