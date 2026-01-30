Uppgifter: Zeneli har fått bud från saudiska Al-Taawon

Arber Zeneli, 30, kan lämna Elfsborg.

30-åringen har fått bud från saudiska Al-Taawon.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Arber Zeneli har tillhört Elfsborgs IF sedan mars 2024. Nu kan 30-åringen vara på väg bort.

Enligt Expressen har han fått ett erbjudande från saudiska Al-Taawon. Uppgifterna uppger även att Zeneli ska vara öppen för flytten. Al-Taawon ska enligt uppgifterna också budat och ligga i förhandlingar med den allsvenska klubben.

Zeneli har kontrakt med Elfsborg över 2027.