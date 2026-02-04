Uppgifter: Milan intresserade av Moise Kean

Moise Kean har spelat för Fiorentina sedan sommaren 2024.

Nu överväger AC Milan en värvning av anfallaren.

Det rapporterar Calciomercato.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Moise Kean bytte Juventus mot Fiorentina. Sedan dess har det blivit 69 matcher i vilka det har blivit 31 mål och sex assist.

Med ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2029 kan dock Kean vara föremål för en flytt under sommaren.

Enligt Calciomercato överväger AC Milan en värvning av 25-åringen då huvudtränaren Massimiliano Allegri känner till anfallaren väl under tiden de delade i Juventus.

Enligt uppgifter en utköpsklausul på 62 miljoner euro, eller 657 miljoner kronor. Däremot har inte Milano-klubben någon avsikt att betala den summan pengar för Kean.