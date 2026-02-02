VSK om förre MFF-talangen: ”Vi tog en titt på honom”

Den förre Malmö FF-talangen Alexander Hughes har gjorts aktuell för Västerås SK.

20-åringen har nyligen tränat med de allsvenska nykomlingarna.

– Det stämmer att han var och tränade med oss i några dagar innan vi åkte i väg, säger sportchef Billy Magnusson till FotbollDirekt.

Alexander Hughes lämnade Malmö FF för Enköpings SK inför fjolårssäsongen.

Den unge yttern stod för en fin debutsäsong i ettan-klubben och nyligen kom uppgifter om att han kunde vara på väg tillbaka till allsvenskan.

Enköpings-Posten rapporterade då att Hughes är aktuell för Västerås SK, samt att 20-åringen varit med och tränat med klubben.

– Det jag kan kommentera är att det stämmer att han var och tränade med oss i några dagar innan vi åkte i väg. Det är en spelare som spelar i en klubb ganska nära som är i en intressant ålder, så vi tyckte att det passade bra att titta lite närmare på honom. Så det stämmer att han varit hos oss, sen var vi är i någon process eller så det har jag ingenting att säga något om, säger VSK:s sportchef, Billy Magnusson, till FotbollDirekt.

I samband med att Enköpings-Posten redogjorde för att Hughes kan vara aktuell för VSK uttalade sig Enköpings SK:s sportchef, Pelle Johansson, för tidningen.

– Vi har haft ett bra snack, som jag uppfattar det från mitt håll så är det inte aktuellt med en övergång just nu. Men de är väldigt nyfikna på honom, hur han är som person och spelare och hur långt han har kvar till allsvensk nivå. Det finns många duktiga spelare i ettan, men det är ändå två pinnhål upp. Jag tycker bara det är kul att de tar chansen att testa, då får de ofta ny energi, sa han till tidningen då.

Magnusson vill inte uttala sig allt för ingående ifall han delar samma bild av situationen som Johansson.

– Vi tog en titt på honom och sen kommer vi att fortsätta att följa honom. Ett huvudsyfte med det här var också att vi ville ta in honom i vår verksamhet i några dagar och se honom. Det är väl egentligen det som finns att säga, det kändes bra att vi fick ta in honom här. När han är Enköping så kan vi hålla koll på honom och så ser vi ifall det blir något för framtiden, säger han.

Hughes noterades för fyra assist på 27 matcher i ettan förra säsongen och har kontrakt med Enköpings SK över 2026.