Uppgifter: Förre MFF-talangen aktuell för allsvensk klubb

Den förre Malmö FF-talangen, Alexander Hughes, är aktuell för Västerås SK.

Detta rapporterar Enköpings-Posten.

– Jag har varit där och tränat, och får se vad som händer, säger han till tidningen.

Foto: Bildbyrån

Alexander Hughes lämnade Malmö FF för Enköpings SK inför förra säsongen.

Efter ett år i klubben kan han vara på väg tillbaka till allsvenskan.

Enköpings-Posten rapporterar nämligen nu att 20-åringen är aktuell för de allsvenska nykomlingarna Västerås SK.

Hughes själv bekräftar att han varit och tränat med klubben.

– Jag har varit där och tränat, och får se vad som händer. Mycket mer kan jag inte kommentera. Men det var jättekul att vara där och få chansen i den miljön. Men mitt fokus ligger på Enköping, där jag är kontrakterad, säger han till tidningen och fortsätter:

– De ville se mig i deras miljö, och det är jättebra möjlighet för mig och jag lämnar allt öppet, men mitt fokus ligger på ESK och kommer göra 110 procent här, fortsätter Hughes.

ESK:s sportchef, Pelle Johansson, bekräftar kontakt med Västerås SK, men han tror samtidigt inte att en övergång är aktuell just nu.

– Vi har haft ett bra snack, som jag uppfattar det från mitt håll så är det inte aktuellt med en övergång just nu. Men de är väldigt nyfikna på honom, hur han är som person och spelare och hur långt han har kvar till allsvensk nivå. Det finns många duktiga spelare i ettan, men det är ändå två pinnhål upp. Jag tycker bara det är kul att de tar chansen att testa, då får de ofta ny energi, säger han.

Hughes kontrakt är skrivet över 2026.