Bekräftat: En person omhändertogs efter Skånederbyt

Matchen mellan Landskrona Bois och Helsingborgs IF blev en kaosartad sådan.

Bland annat efter föremål kastats in på planen vid två tillfällen.

Vid det andra avbröts matchen i en halvtimme – och en person omhändertogs av polisen.

Måndagens Skånederbyt mellan Landskrona Bois och Helsingborgs IF i superettan innehöll mycket. Bland annat sex mål och en delad poäng efter dramatik i slutminuterna.



Dessvärre kantades matchen av någonting annat – då den avbröts två gånger som konsekvens av inkastade föremål. Vid det andra tillfället blev avbrottet en halvtimme långt på grund av ett matchmöte.



Nu bekräftar Landskrona Bois, genom säkerhetschef Mats Aronsson, att omkring tre till fyra föremål kastades in under matchen. Vid det tredje tillfället, som sedan innebar det längre avbrottet, sulades en PET-flaska in mot den assisterande domaren utan att träffa. Den kom från hemmasupportrarna på långsidan och personen som kastade flaskan lämnades över till polisen.



För att förhindra tumult under derbyt jobbade nästan dubbelt så mycket säkerhetspersonal på matchen jämfört med det vanliga tillvägagångssättet. Delar av läktarna stängdes även av för att förhindra konfrontation mellan de två supporterföljena.



– Det är 8 200 individer här, det är inte så lätt att undvika de här sakerna. Folk kastar och det ligger på individnivå det människor gör, saker som inte är så bra många gånger, säger Mats Aronsson till Fotbollskanalen.



Även Landskrona Bois lagkapten, Melker Jonsson, var missnöjd med det som hände utanför planen.



– Det är klart att det inte är bra, speciellt att matchen blev avbruten. Nu fick vi en paus och kan samla ihop oss, men det är klart att vi ville fortsätta lira matchen igenom.