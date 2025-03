Delad pott mot KFF – nu väntar HIF: ”Ett direkt lag”

Sandvikens IF premiärspelade mot Kalmar FF under gårdagen.

Det blev delad pott efter en mållös historia.

– Under matchens sista tio så går vi för det med extra press och är lite mer aggressiva, men 0-0 är rättvist, det är bara att gnugga vidare, säger Sandvikens tränare Eldar Abdulic till FotbollDirekt.

Superettan drog igång under lördagen och för Sandvikens IF var det hemmapremiär mot Kalmar FF som stod på agendan.

Matchen slutade mållös, trots att det fanns en del chanser.

– En helt okej start, där vi trots det inte var så bra som vi vill vara. Vi jobbade på, hade stolpskott, ett friläge och hade vi gjort ett mål på någon av dessa så hade vi nog vunnit med mer senare när Kalmar behövde öppna upp sig, säger Sandvikens tränare Eldar Abdulic till FotbollDirekt och fortsätter:

– Men vi möter ett bra lag. De är tunga och spelade mycket bra i andra halvlek. Under matchens sista tio så går vi för det med extra press och är lite mer aggressiva, men 0-0 är rättvist, det är bara att gnugga vidare.

Sandvikens IF dras med en hel del skador, dagen innan premiären bröt exempelvis Kasper Harletun ett ben i foten.

– Vi har haft en rad tunga och konstiga skador som dels kan bero på en väldigt tuff försäsong men också en hel del otur. Som i Kaspers och flera andra fall. Men vi har en spetsig och bred trupp – och det gäller att hantera varje problem som uppstår.

Helsingborg borta nästa, vad behöver ni fokusera på inför den matchen?

– Först och främst behöver vi analysera Kalmar-matchen med laget, ta lärdomar och därefter se vart vi står. Helsingborg är ett direkt lag, och varje bolltapp för oss kommer att bli farligt. Vi behöver värna om bollen samtidigt som vi är effektiva med den.