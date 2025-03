”Gubbarnas” derbykrav: ”Vi får absolut inte förlora”

Superettan kickar igång med ett Hallandsderby under lördagen.

Varbergs Bois-profilen Joakim Lindner, 34, hoppas på en lugnare säsong även om det börjar stekhett borta mot Falkenberg.

– De äldre hängivna gubbarna runt klubben säger att vi absolut inte får förlora, säger han till FotbollDirekt.

Varbergs Bois kommer från två turbulenta säsonger. 2023 åkte man ur allsvenskan med dunder och brak där man redan under sommaren sålde av många av sina bästa spelare för att säkra ekonomin. Fjolårets satsning gav platt fall när Tobias Linderoth avgick tidigt under året innan vändningen först kom under hösten när Roar Hansen tog över. Topptippade i fjol och bottenstrid. I år är förväntningarna inte lika högt ställda och det kanske kan passa klubben?

– Som helhet mår vi ganska bra i klubben, säger försvararen Joakim Lindner till FotbollDirekt.

Lindner, som även jobbar på kansliet med marknadsfrågor, har varit i klubben länge, sedan 2015, och har mycket att jämföra med.

– Det har varit lite turbulent sista åren med nedflyttning, tränarbyten och bottenstrid. I år hoppas vi på ett lite lugnare år.

Ekonomin är i balans men hur är truppens slagstyrka egentligen? Isak Bjerkebo stod för många viktiga poäng på hösten men den unge talangen såldes till Sirius för en kort tid sedan. In kom i stället Laorent Shabani på lån från IFK Norrköping och i anfallet har Varberg förstärkt med Jesper Westermark på lån från Halmstads BK.

– Vi gör en godkänd försäsong tycker jag. Toppen var förstås krysset i cupen mot Hammarby men sedan hade vi det tufft mot Kalmar och FC Stockholm. Som helhet är det en godkänt försäsong.

Hur ser du på att spela derby mot Falkenberg i första matchen. Hur går snacket på stan?

– Jättekul. Snacket på stan bland de äldre, mest hängivna gubbarna är att vi absolut inte får förlora. Samtidigt är det ju som vår tränare Roar (Hansen) säger att matchen är inte värd sex poäng för att det är derby. Den är lika viktig som alla andra rent poängmässigt men klart att det kittlar extra med derby och jag hörde att Falkenberg siktar på omkring 4500 personer.

Vad är målsättningen för Varberg i år?

– Jag vet inte om jag gillar det här snacket om målsättning, vilken position man ska sluta på. På något sätt vill man vinna varje match och vinner man tillräckligt många så når man sitt mål. Vi vill åtminstone vara ett lag på övre halvan. Sedan är Superettan speciell då det kan skilja tio poäng mellan att sluta trea och slåss för att hänga kvar.

Hur mycket har Roar betytt för er?

– Han kom in när vi behövde en ny röst och blev ledaren vi behövde som grupp. Han revolutionerade kanske ingenting taktiskt men han fick oss att tro på det och att dra åt samma håll. Självförtroendemässigt var vi nere i skiten men lyckades vända det. Han fick oss att tycka fotboll är kul igen.

Finns det en garanti på att ni fortsätter på höstens inslagna väg?

– Vi har tappat våra två bästa poängspelare i Bjerkebo (Sirius) och Anton Korochkin (BP) men jag tycker att vi fått in bra ersättare. Jag tror att vi är ganska rustade för en fin säsong, avslutar Joakim Lindner.