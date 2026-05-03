Helsingborg sänkte Brage – dubbla hörnmål

Helsingborgs IF tog emot IK Brage i superettan.

Under söndagen ställdes Helsingborgs IF mot IK Brage i superettan. HIF kom från en tung förlust mot nykomlingen Ljungskile samtidigt som Brage kryssade mot Varberg.

Det var hemmalaget från Skåne som tog ledningen efter 21 spelade minuter. Jakob Voelkerling Persson satte 1–0 på volley efter en hörnspark.

I den andra halvleken utökade HIF, även denna gång på hörna. Casper Ljung var påpasslig och hittade nätet.

Matchen slutade 2–0 till Helsingborgs IF som går upp på nio poäng efter fem matcher.