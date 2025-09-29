Helsingborg tog tre viktiga derbypoäng mot TFF
Under måndagskvällen tog Helsingborgs IF mot Trelleborgs FF på Olympia.
Då skulle HIF ta tre viktiga poäng i Skånederbyt.
Detta efter att man vunnit med hela 4-1.
Både Helsingborg och Trelleborg går tuffa säsonger till mötes under årets upplaga av superettan.
Under måndagskvällen ställdes man mot varandra i ett Skånederby på Olympia.
Då spräckte spräckte Adam Akimey målnollan efter 20 minuter då han sprang sig fri och placerade in 1-0.
Strax före paus skulle dock TFF kvittera matchen, efter att Axel Vidjeskog vänt om och och skickat in matchens andra mål.
I den andra akten lade HIF i en extra växel, eller tre, och gjorde tre mål framåt. Först slog Loeper in en straffspark till 2-1 innan Oscar Aga utökade till 3-1 och Alexander Johansson avgjorde matchen på tilläggstid, till 4-1.
Segern innebär att Helsingborg nu har åtta poäng ner till kvalplats medan Trelleborg är tredje sist och har hela tolv poäng upp till säker mark.
