Foto: Bildbyrån

Helsingborg tog tre viktiga derbypoäng mot TFF

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Under måndagskvällen tog Helsingborgs IF mot Trelleborgs FF på Olympia.
Då skulle HIF ta tre viktiga poäng i Skånederbyt.
Detta efter att man vunnit med hela 4-1.

Foto: Bildbyrån

Både Helsingborg och Trelleborg går tuffa säsonger till mötes under årets upplaga av superettan.

Under måndagskvällen ställdes man mot varandra i ett Skånederby på Olympia.

Då spräckte spräckte Adam Akimey målnollan efter 20 minuter då han sprang sig fri och placerade in 1-0.

Strax före paus skulle dock TFF kvittera matchen, efter att Axel Vidjeskog vänt om och och skickat in matchens andra mål.

I den andra akten lade HIF i en extra växel, eller tre, och gjorde tre mål framåt. Först slog Loeper in en straffspark till 2-1 innan Oscar Aga utökade till 3-1 och Alexander Johansson avgjorde matchen på tilläggstid, till 4-1.

Segern innebär att Helsingborg nu har åtta poäng ner till kvalplats medan Trelleborg är tredje sist och har hela tolv poäng upp till säker mark.




