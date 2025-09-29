Helsingborg tog tre viktiga derbypoäng mot TFF

Under måndagskvällen tog Helsingborgs IF mot Trelleborgs FF på Olympia.

Då skulle HIF ta tre viktiga poäng i Skånederbyt.

Detta efter att man vunnit med hela 4-1.

Foto: Bildbyrån

Både Helsingborg och Trelleborg går tuffa säsonger till mötes under årets upplaga av superettan.

Under måndagskvällen ställdes man mot varandra i ett Skånederby på Olympia.

Då spräckte spräckte Adam Akimey målnollan efter 20 minuter då han sprang sig fri och placerade in 1-0.

Strax före paus skulle dock TFF kvittera matchen, efter att Axel Vidjeskog vänt om och och skickat in matchens andra mål.

I den andra akten lade HIF i en extra växel, eller tre, och gjorde tre mål framåt. Först slog Loeper in en straffspark till 2-1 innan Oscar Aga utökade till 3-1 och Alexander Johansson avgjorde matchen på tilläggstid, till 4-1.

Segern innebär att Helsingborg nu har åtta poäng ner till kvalplats medan Trelleborg är tredje sist och har hela tolv poäng upp till säker mark.







