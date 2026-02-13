HIF:s bakslag: Fesshaie har tvingats till operation

Helsingborgs IF plockade nyligen in Alexander Fesshaie från AIK.

Nu kommer dystra besked gällande 21-åringen.

En skada han ådragit sig i träning har tvingat honom till en operation.

Foto: Bildbyrån

För ett par veckor sedan stod det klart att Helsingborgs IF värvat Alexander Fesshaie från AIK.

För talangen som hade en hel del skadeproblem i Gnaget så har nu olyckan varit framme igen.

Helsingborgs IF meddelar nämligen att 21-åringen skadat sig i träning och tvingats genomgå en operation.

”Under en träning fick Alexander en smäll mot foten och smärta uppkom. Vidare undersökningar visar en skada som inte kommer att läka med konventionell rehab. Efter utvidgad diagnostik och konsultation av experter har spelaren genomgått en lyckad operation”, skriver klubben via sin hemsida.

Något datum för när han kan vara tillbaka i träning har inte fastställts, utan det kommer att kommuniceras senare efter ytterligare utredningar meddelar klubben.