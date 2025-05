JUST NU: Oavgjort efter första akten i Skånederbyt

Under tisdagskvällen går den tionde omgången av superettan i mål.

Detta efter att Trelleborgs FF och Helsingborgs IF har gjort upp i ett Skånederby.

Matchen är igång.

Efter nio omgångar i superettan befinner sig Trelleborgs FF på en 14:e-plats med sju poäng och kämpar i botten.



Det gör även Helsingborgs IF, som ligger en placering ovanför med tio poäng.



Under tisdagskvällen ställs de två Skåneklubbarna mot varandra i ett krisderby, med avspark 19.00.



***



Efter de inledande, och tämligen avvaktande, fem minuterna av matchen skulle Trelleborg skapa matchens första chans när Martinsson kom till ett avslut tätt utanför den ena stolpen.



Med 13 minuter på klockan testade Vidjeskog ett avslut strax utanför straffområdet, utan problem för Brattberg i HIF-målet. Drygt tio minuter senare fick Culum ett fint läge efter att han drivit bollen ett par meter på offensiv planhalva. Skottet gick mot den bortre stolpen men saknade fart nog att på riktigt hota Brattberg som klarade utan problem.



Kort senare testade Ervin Gigovic ett skott på mål som Larsen inte hade några vidare problem med. Strax innan en halvtimme var passerad var Käck nära att ta ledningen för TFF när han skulle styra in 1-0 efter en genomskärare. Istället kom Johan Brattberg ut, gjorde sig stor och klarade.



Simon Bengtsson hade även han ett fint läge att ta ledningen för HIF när han, efter att ha avancerat med bollen en lång sträcka, drog till med ett skott som gick via ribban och ut.



Några mål skulle inte falla i den första halvleken, utan lagen gick till pausvila med ställningen 0-0.



***



Startelvor:



Trelleborgs FF: Larsen; Weberg, Widjeskog, Culum, Godwin, Asani, Karlsson, Hörberg, Alievski, Martinsson, Käck.



Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Gudmann, Nilsson, Bengtsson – Gigovic, Kjellnäs – Loeper, Svanbäck, Akimey – Aga.