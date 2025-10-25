Umeå kryssade mot Varberg: ”Grisig match”

Umeå FC tog emot Varbergs Bois under lördagen.

Matchen slutade 2–2.

Foto: Bildbyrån

Umeå FC ligger sist i superettan och det ser väldigt tufft ut för nykomlingarna att säkra ett kontrakt till nästa säsong.

Under fredagen tog de emot Varbergs Bois som ligger i den övre halvan av tabellen.

Det var bortalaget som fick utdelning första. Detta då Varbergs Edvin Tellgren satte 1–0-målet efter elva minuter.

Strax innan halvtid svarade Umeå med en kvittering genom Eythor Bjørgolfsson och i paus stod det lika.

– Vi börjar starkt men sedan, jag vet inte, vi blir för veka i närkampsspelet och det är en rätt grisig match men…fan, jag tycker vi ska vara tuffare än vad de är, säger Tellgren till HBO Max i paus.

I den andra halvleken tog de tio minuter innan Varberg återtog ledningen. Isak Vidjeskog slog till med en riktig drömträff strax utanför Umeås straffområde.

Ledningen varade 20 minuter innan hemmalaget kvitterade återigen. Elias Cederblad satte 2–2-målet vilket blev slutresultatet.