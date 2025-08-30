VSK tog viktig skalp – guldjakten lever

Västerås SK krossade Helsingborgs IF med 4–0.

Nu hakar VSK på i toppen av superettan.

VSK slog till med ledningsmålet mot Helsingborg redan i den nionde minuten. HIF-keepern Johan Brattberg slog en felpass till Mamadou Diagne som kunde så till med 1–0-målet.

Innan halvtid utökade VSK till 2–0. Även denna gång genom Diagne.

I slutet av matchen slog Västerås SK till med 3–0-målet. Efter ett fint passningsspel kunde karl Gunnarsson peta in trean för hemmalaget.

Gunnarsson blev tvåmålsskytt när han i slutsekunderna drog till med ett distansskott och satte 4–0 till VSK, vilket blev slutresultatet.

Segern innebär att VSK ligger på samma poäng som serieledarna Kalmar FF som har en match mindre spelad.