Kalmar körde över Helsingborg med fyra mål

Kalmar FF går som tåget i superettan.

Under söndagen skulle man återigen visa att man är att räkna med.

Detta efter att ha besegrat Helsingborg med hela 5-1.

Kalmar FF dröjde inte länge med att sätta den första bollen i nät när de gästade Olympia och Helsingborgs IF under söndagen.



Redan i den sjunde minuten gjorde Abdussalam Magashy 1-0 för KFF och tre minuter senare hade Lars Saetra gjort matchens andra mål.



Det var inte heller slut där.



Innan den första halvleken var slut hade Smålänningarna gjort ytterligare tre mål och hemmalaget ett.



Detta efter att Marcus Gudmann reducerat för HIF, Benjamin Örn slagit in en boll i eget nät, Saetra gjort sitt andra och Anthony Olusanya matchens sjätte.



Således hade sex (!) mål fallit i den första halvleken. I den andra bjöds publiken inte på samma målglädje, faktum är att inte ett enda mål gjordes och KFF hade således tagit tre enkla poäng i Skåne.

Video Kalmartränaren inför säsongen: ”Måste hitta en jämnhet”