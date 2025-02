Kalmars offensiv efter miljonregnet: ”En till två spelare”

Om man bara ser till ekonomiska muskler borde Kalmar FF:s sejour i Superettan bli kortvarig. Men så enkel är förstås inte fotbollen.

Tf sportchef Peter Swärdh jobbar dock in i det sista på att spetsa lagets chanser.

– För några år sedan hade vi knappt en krona till värvningar, säger han till FotbollDirekt.



2024 var ett dystert år på fotbollsplanerna för Kalmar FF. Degraderade efter 21 raka säsonger i Allsvenskan. Men klubbens revisor är nog inte lika olycklig som många andra. För KFF redovisade 8,8 miljoner i vinst samtidigt som det egna kapitalet ökade till 30,4 miljoner.



För femte året i rad uppvisade klubben svarta siffror och efter årsskiftet har rekordförsäljningen av Vince Osuji till Club Brügge på omkring 40 miljoner inträffat. Kalmar, tillsammans med Västerås SK, är på helt egna nivåer när det kommer till ekonomi i Superettan. Är det all in mot Allsvenskan som gäller?



– All in är det inte utan det måste satsas på ett balanserat sätt, säger tf sportchef Peter Swärdh till FotbollDirekt och fortsätter:



– Vi har ett par utmaningar i att vi är i ett läge där vi bygger nytt. Både i form av spelare som har lämnat och kommit in men även i att vi har en ny tränare i Toni Koskela som nu sätter sin prägel och standard på allt. Jag tycker att vi börjar få bra balans på det och även i form av egenskaper på spelare. Men för oss är det viktigaste att vara på en starkare plattform än vi var 2024 när vi väl går upp igen.

Det måste ändå vara en otrolig trygghet i att sitta på så mycket pengar i eget kapital?

– Absolut är det så. För några år sedan hade vi i princip noll kronor i eget kapital men med framgångsrika rekryteringar och försäljningar har vi skapat oss en trygghet som gör att vi kan vara långsiktiga i våra satsningar.

KFF har sålt nämnde Osuji, Johan Karlsson till MFF samt Dino Islamovic till Rosenborg. Ännu fler spelare har lämnat utan större intäkter och en del spännande namn har kommit in. Efter att ha spelat en rad försäsongsmatcher samt två matcher i Svenska Cupen (förlust mot FC Stockholm med 0-2 och seger med 2-0 mot Varberg) så ser Kalmar utvecklingspotential i offensiven – och öppnar för nyförvärv innan fönstret stänger.

– Jag tror att det kommer komma några saker in och några ut. Det är de offensiva positionerna vi tittar på samtidigt som några kan behöva lånas ut för att få speltid. Det är de två huvudspåren just nu.

Vad är det ni saknar i offensiven?

– Det är en till viss del nybyggd trupp och vi har fått in bra spelare. Men vi behöver kanske lite mer fysik där framme i form av boxspel och även lite fart om det är möjligt.

Swärdh nämner främst Västerås SK med huvudtränare Kalle Karlsson i spetsen som den största favoriten till uppflyttning.

– Västerås och Kalle har byggt sitt spelsätt i flera års tid och haft en bra kontinuitet i sättet man vill värva. Det är väl det Superettanlag som fått sitt spel att stämma allra bäst på försäsongen också?

Vad måste stämma för att ni ska vara ett av de lagen som tar klivet upp?

– Vi har en ny stab och till viss del ny trupp så vi måste lyckas sätta det egna spelet som vi vill göra. Där har vi en utmaning i att sätta spelstilen i defensiven och offensiven samt få relationerna i laget att fungera. Våra spelare som är kvar måste få de nya spelarna att komma in i miljön och sedan måste vi naturligtvis ha respekt för alla lag i den här serien. Varje match måste vi se som ett stort krig då vi är laget är slå. Inte minst i ”brottarmatcherna” gäller det att vara 100 procent påkopplade.

Kalmar FF har faktiskt chansen att vinna sin cupgrupp vid skrällseger borta mot Hammarby på måndagen.



– Det viktiga är dock att vi tog in Toni för att sätta en träningskultur och en vardag som är stark. Vi har inte gjort något avkall i det bara för de här cupmatcherna. Men det är klart att vi vill vinna varje match, samtidigt är största fokuset att vara som bäst när serien sparkar igång. Men självklart är det inspirerande att spela en avgörande match borta mot Hammarby och vi kommer göra allt för att vara bra förberedda.

Hur många spelare värvar du innan fönstret stänger?

– Då säger jag en som mest troligt, men kanske två beroende på spelare ut.