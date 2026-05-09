Klart: Krüger lämnar Oddevold för Europa Point

Viktor Krüger fortsätter karriären i Gibraltar.

Den 26-årige försvararen har skrivit på för Europa Point.

Europa Point fortsätter att plocka in svenska spelare.

Nu står det klart att Viktor Krüger ansluter till den gibraltiska klubben inför nästa säsong. Det meddelar hans agentfirma Done Deal Agency AB.

Backen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2026/2027 och ansluter till klubben i juli.

Krügers senaste klubbadress var IK Oddevold, som han lämnade efter förra säsongen.

Tidigare har han även representerat Gais och Kalmar FF.