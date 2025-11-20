Kvalspecial – Örebro SK mot HTFF: ”Vi ska ge allt”

Örebro SK har, mot alla odds, tagit sig upp på en negativ kvalplats i superettan.

Hammarby TFF har gjort det motsatta, i Ettan Norra.

FotbollDirekt har gjort sitt för att reda ut hur det har gått till.

Foto: Bildbyrån

Efter 21 omgångar i superettan hade Örebro SK inte vunnit en enda match och befann sig i klubbens största kris någonsin. I den 22:a omgången, mot Östersunds FK hemma på Behrn arena, kom till slut den efterlängtade segern.

Sedan dess har sportklubben från Örebro vänt en historiskt svag trend och vunnit ytterligare tre matcher under sluttampen av säsongen.

I den sista ordinarie omgången för året ställdes allt på sin spets för Örebro SK som reste ner till Skåne för att gästa Trelleborgs FF. Då behövde de ta minst en poäng för att säkra den sista kvalplatsen i superettan samtidigt som TFF behövde vinna för att gå upp på samma plats.

Länge såg också hemmalaget på Vångavallen ut att säkra kvalplatsen då man tog ledningen efter en timmes spel. Det resultatet skulle också stå sig fram till tilläggstid, när ÖSK tilldelades en hörna.

Den slog Ahmed Yasin in och prickade skallen på Samuel Kroon som kvitterade matchen med sitt viktigaste mål i karriären – då det tog upp Örebro SK på kvalplats.

Samuel Kroon. Foto: Bildbyrån

Ser man till hela säsongen är dock ÖSK:s statistik mindre charmerande. Av 30 matcher har man vunnit fyra, spelat lika vid tio tillfällen och förlorat 16 matcher. Det menar dock klubbens sportchef, Enes Ahmetovic, går att hämta styrka ur.

– Vi lovar att vi kommer att göra allt för det här klubbmärket och för de som har burit oss fram till det här läget – supportrarna, sade han till FotbollDirekt efter matchen mot Trelleborg.

– Någonstans har vi ändå lyckats resa oss tillsammans och gett oss chansen här. Vi kommer att dö för det här i kvalet. Vi ska ge allt och vi tror på oss själva, fortsatte han.

Supertalangen kan komma till spel: ”Kommer vilja köra”

Från serien under har Hammarby TFF, Hammarby Talangfotbollsförening eller HTFF, stått för en urstark säsong.

Sedan 2021, då HTFF tog över IK Frejs plats i Ettan Norra, har Hammarbys farmarlag slutat på en tolfteplats, sjätteplats, niondeplats och en fjärdeplats.

I år har de grönvita från Stockholm tagit hela 64 poäng – vilket innebär att man slutade tvåa i serien. En poäng ovanför HTFF hamnade Nordic United, som genom en 3-2-seger mot Arlanda knep direktplatsen till superettan i den sista omgången.

Då HTFF är farmarlag och samarbetsklubb med Hammarby kan stjärnskottet Adrian Lahdo, 17, vara aktuell för spel i kvalet mot Örebro. Detta då han har noterats för spel i fyra matcher med HTFF.

Under förra veckan öppnade också Lahdo upp för att medverka i kvalet.

– Säger de åt mig att jag ska spela så ska jag försöka ta upp laget. Det är inte hundra ännu, inget är officiellt men vi har snackat lite grann om det. Jag kommer vilja köra, jag är på, sade 17-åringen till FotbollDirekt.

Kvalmatcherna mellan Örebro SK och Hammarby TFF spelas den 20:e november och den 23:e november.