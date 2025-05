Örgryte upp i serieledning – efter storseger mot Sandviken

Örgryte IS tog emot Sandvikens IF i den nionde omgången av superettan.

Då skulle man ta klivet upp i serieledning – efter en bekväm 4-0-seger.

Det blev en tämligen bekväm, och munter, historia för Örgryte IS under onsdagskvällen.



Detta då man tog emot Sandvikens IF som inlett säsongen med att ta elva poäng på åtta matcher.



ÖIS stod i sin tur på 15 inspelade poäng och hade chans att klättra i toppen vid seger.



En sådan skulle man också ta, efter att man startat matchen briljant.



Redan i den femte minuten gjorde Tobias Sana 1-0, vilket innebar att han var uppe på tre mål på två matcher.



Därefter dubblade Isak Dahlqvist ledningen i den första tilläggsminuten innan halvleken var över.



Rivstarten i den andra halveken från Noah Christoffersson, på passning av Sana, innebar 3-0 och en säkrad seger.



Ännu bättre skulle det bli för ÖIS då Nicklas Bärkroth gjorde 4-0 på tilläggstid i den andra halvleken.



Det blev matchens sista mål och ÖIS klättrade upp i tillfällig serieledning på målskillnad över Kalmar FF som spelar under torsdagen.