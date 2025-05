Saarenpääs besvikelse: ”Handlar om att ha pungkulor”

Helsingborgs IF gick mot en trygg derbyseger borta mot Landskrona Bois.

Sedan släppte man in två mål på tilläggstid.

– Men någonstans skiter vi i byxorna, säger HIF-tränaren Klebér Saarenpää till HD efter matchen.

Skånederbyt mellan Landskrona Bois och Helsingborgs IF i superettan var ett kaosartat sådant.



Bland annat avbröts det två gånger som konsekvens av inkastade föremål. Vid det andra tillfället blev avbrottet en halvtimme långt på grund av ett matchmöte.



Innan dess hade Helsingborgs IF gjort tre mål och Landskrona ett. Därmed tydde det mesta på att Klebér Saarenpääs gäng skulle ta tre viktiga poäng. Sedan ”sket de ner sig” och släppte in två mål på tilläggstid.



– Tio minuter ska man kunna spela av när man leder en match. Inga konstigheter. Vi har gjort det förut och vet vad vi ska göra. Men någonstans skiter vi i byxorna. Vi blir ruskigt baktunga och så regnar det inlägg, säger han till HD efter matchen och fortsätter:



– De får in ett mål, det blir nerv och så är det 50 sekunder kvar. Allting går Landskronas väg. Någonstans säger det var vi är mentalt att vi inte kan hantera det här. Det ska vi kunna klara av.



Vad hade egentligen hänt om matchen inte hade blivit avbruten i en halvtimme? Det varken finns, eller kommer att få ett svar.

– Det kan jag inte spekulera i. Det satt väl i bakhuvudet att vi hade allt att förlora och de allt att vinna. Det handlar om att ha pungkulor, helt enkelt, och våga spela av matchen med bollen i stället för att mota sig med en sköld i tio minuter. I dag frös de och var jävligt små, avslutar Saarenpää.