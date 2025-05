Succétränaren inför seriefinalen: ”Måste spela på vår yttersta nivå”

Varbergs Bois har varit superettans stora överraskning då man ligger på en andraplats efter nio omgångar.

Idag tar man emot Kalmar FF i en tidig seriefinal – där Roar Hansens Bois är väl medvetna om vad de inte får göra mot KFF.

– Gör vi en prestation som vi gjorde mot ÖIS kommer vi inte att få något resultat, säger han till FotbollDirekt.

För en dryg vecka sedan tog Örgryte IS mot ett obesegrat Varbergs Bois på Gamla Ullevi – och körde över dem med hela 5-1. Detta var en insats från bortalaget som tränare Roar Hansen hade en hel del att säga om där och då, men även åtta dagar senare.



– Så här är det. ÖIS gjorde ju också en otroligt stark andra del av superettan, precis som Varberg gjorde i fjol. De har också fått en bra start även om vi poängmässigt var bättre än dem så var det ganska likartat. Sedan är Örgryte ett jävligt bra lag och det vet vi. Vi låg under med 3-0 där i höstas men på något sätt hittade vi på någon jävla väg ut ur det och blev det 3-3 på övertid. Nu var det ju inte lika jävligt som förra gången men likförbannat fick vi ju inte något resultat. När jag tittar på det är ÖIS ett skickligt fotbollslag som är jättebra. Sedan har de framförallt, vilket vi har sett, inte förlorat på Gamla Ullevi nu. De vände 0-2 till 4-2 mot Falkenberg och mötte en annan bra motståndare i Sandviken och vann med 4-0, säger Hansen till FotbollDirekt och fortsätter:



– Någonstans är det ju så att om ska du störa Örgryte måste du, framförallt på deras hemmaplan, göra en topprestation. Vår prestation jämfört med var vi har gjort innan var faktiskt lite sådär. Vi försökte bara skaka av oss den och tittade på hur vi såg ut. Sedan konstaterade vi att om man ger Örgryte så mycket tid och plats är det inte så konstigt att man förlorar. Vi försökte att borsta av oss den och tar oss an matchen mot Landskrona.



I den matchen, som spelades i torsdags, märktes det också tydligt att Varbergs Bois var påkopplade från början. Redan i den femte minuten gjorde man 1-0 och när matchuret hade passerat 18 minuter visade resultattavlan 4-0.

”Vi kunde ha lett med 6-0 i halvtid”

– Vi fick ut en mycket större prestation i varje spelare mot Bois och då blir ju helheten för laget bättre vilket ger oss större förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Jag kan inte förklara det på något annat sätt.

Det är en jättebra förklaring. Sedan underlättar det om man gör fyra mål på 19 minuter i första halvlek.

– Hahaha, jajaja, jajaja, jaja. Absolut. Samtidigt sade min gamla kollega och adept Max (Mölder) att de vann andra halvlek och jag förstår hans känslor. Men när han sade att de kanske skulle ha gjort något mål till… Herregud, när jag tittar på det kanske vi kunde ha lett med 6-0 i halvtid om vi hade varit hundraprocentiga. Men man gör de mål man gör och man behöver inte prata om de mål man inte gör. Det är klart att det var en fruktansvärd effektivitet när vi väl fick ettan fram till fyra, just då var vi i zonen fullständigt.

Senare idag, söndag, väntar en av säsongens tuffaste matcher för Roar Hansen och hans Varberg då man välkomnar serieledarna Kalmar FF till Påskbergsvallen. Då behöver hallänningarna fokusera på sin egen prestation – även om de vet att motståndet är skickligt.

”Annars hade vi inte behövt alla de här tekniska hjälpmedlen”

– Vi har redan pratat om prestation och vi måste spela på vår yttersta nivå. Gör vi en prestation som vi gjorde mot ÖIS kommer vi inte att få något resultat. Framförallt möter vi ett väldigt vuxet lag, ett lag som är vuxet på alla sätt, vet hur de spelar och vad de är bra på. Deras centrallinje med både målvakt, mittbackar och centrala fältare har en jävligt bra ålder rent erfarenhetsmässigt och jag tycker att de är de stora favoriterna. Hittills tycker jag att de har visat att de är de med all rätt. De är ett vuxet lag och sedan verkar den nya tränaren fått laget att jobba efter sina idéer vilket innebär att de är svårspelade. Vi mötte dem i cupen också och förlorade med 3-1. I första halvlek var vi ett nummer för litet och vi vet att det är ett bra lag.

Kommer ni att lägga om någonting i er gameplan inför matchen eller kör ni alltid på samma sätt?

– Vi försöker att vara det laget vi är och få fram en prestation men det är klart att vi tittar på styrkor hos laget vi möter. Sedan försöker vi att vara oss själva och det har vi pratat om jättemycket, att vi står för någonting och försöker att vara det laget. Givetvis tittar vi på alla motståndare, annars hade vi inte behövt alla de här tekniska hjälpmedlen eller videoinspelningar. Hade man bara köra på sitt eget hade man inte behövt ägna en enda minut åt att titta på video. Men till syvende och sist är det två lag som kommer ut på planen och antingen följer man sin gameplan eller så funkar inte den och man får switcha mitt i matchen. Man kan ju inte bara ge upp då utan då får man skruva om och tänka lite prestation och göra någonting annat. Då är det rätt bra att ha en liten förväntansbild av vilket lag det är man möter så att man inte går helt utan vetskap, avslutar Roar Hansen.



Matchen mellan Varbergs Bois och Kalmar FF har avspark klockan 15.00.