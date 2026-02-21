Aksums farhåga inför premiären: ”Där saknar vi kvalitet”

I dag kommer Karl Marius Aksum att genomföra sin första tävlingsmatch som huvudtränare för Mjällby AIF.

Då återstår en del innan norrmannen känner sig helt tillfreds med sitt lag inför den allsvenska starten.

– Jag tror att vi kommer att behöva tid, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF:s sensationella guldtränare Anders Torstensson har verkat i föreningen i totalt tio år. Efter fjolårssäsongen, som renderade i ett allsvenskt poängrekord, stod det klart att den tidigare assisterande tränaren Karl Marius Aksum tog över laget från Listerlandet samtidigt som Torstensson tog sin an uppdraget som teknisk chef.

Nu har november blivit december, december till januari och januari till februari. I dag kommer norrmannen med en doktorsgrad i i visuell perception att genomföra sin första tävlingsmatch som huvudtränare när Kalmar FF besöker Strandvallen i cup-premiären. Då menar Aksum att både han och Mjällby har arbetat hårt under vintern.

– De har varit intensiva och väldigt långa dagar. Men det är viktigt att sätta en standard tidigt för hur vi vill jobba och hur noggrant man jobbar. Vi har långa dagar för både spelare och ledare men det har tagits emot positivt av spelargruppen. Jag försöker att vara en förebild där i förhållande till hur mycket jag jobbar. Det har varit bra men det går i ett. Det är inte mycket tid att andas, säger han till FotbollDirekt och skrattar till.