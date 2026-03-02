Besara ger Axén rätt: ”Inte fullt rimligt där och då”

I kväll möter Nahir Besara ÖSK för första gången sedan han lämnade klubben 2021.

Han tycker själv att potentialen finns hos superettaklubben att bli ett topplag i allsvenskan, men förstår samtidigt varför Alexander Axén valde att lämna 2017 efter målbilden att bli en topp 3-klubb i svensk fotboll.

– ÖSK är en fantastisk klubb och jag har alltid tyckt att de har allt för att vara ett topplag i allsvenskan, men kraven på Axén var inte fullt rimliga där och då, säger Hammarbys lagkapten till FotbollDirekt.

Nahir Besara har gjort tre sejourer i Örebro SK.

Därför blir det speciellt för 34-åringen att nu återvända till Behrn arena för att möta ÖSK i Svenska cupens andra gruppspelsomgång.

– Det ska bli otroligt kul. ÖSK håller jag varmt om hjärtat, säger Besara och fortsätter:

– ÖSK är en fantastisk klubb och jag har alltid tyckt att de har allt för att vara ett topplag i allsvenskan med fansen och allt. Jag hoppas de kan ta steget och börja kliva, att bli bättre än senaste åren.

Besara lämnade ÖSK för sista gången 2021 efter att laget åkte ur allsvenskan, vilket stod klart efter en förlust mot just Hammarby. Kort senare skrev Besara på för Bajen där han växt ut till kanske allsvenskans bästa spelare senaste säsongerna.

För ÖSK har utvecklingen inte varit lika munter. Laget har nämligen inte lyckats ta sig tillbaka till allsvenskan utan var i höstas i stället på vippen att ramla ner i division 1.

”Vet att ÖSK uppskattar mig, jag känner tacksamhet”

Med andra ord hade kanske Alexander Axén rätt 2017 som valde att själv lämna då målsättningen var att göra ÖSK till en toppklubb i allsvenskan. Besara var i ÖSK när Axén tackade för sig.

– Grejen är att jag tyckte potentialen fanns där. Samtidigt krävs det att saker och ting sker i rätt ordning. Så ja, potentialen finns – men kraven på Axén var kanske inte fullt rimliga där och då kring en topp 3-placering. Men sedan har ÖSK på sikt all potential i världen för att bli ett topplag i allsvenskan, konstaterar Besara som för första gången sedan sin exit från ÖSK 2021 nu ställs mot sin forna klubb igen.

– Jag känner tacksamhet mot klubben. Jag vet att de uppskattar mig, de vet vad jag gjort för ÖSK. Jag har fina känslor för klubben.

Fotnot: Inför andra gruppspelsomgången står Hammarby på tre poäng, ÖSK på en pinne. Övriga två lag i gruppen är Brage och Öster där smålänningarna i lördags vann mot Brage med 4-1 och toppar gruppen på fyra poäng i en haltande tabell. ÖSK-Hammarby kickar i gång klockan 19 i kväll.