Besara om Hahns straffteknik: ”Har också gått på den”

Warner Hahn räddade två straffar och tog Hammarby till final i svenska cupen.

Båda räddningarna kom till efter att målvakten fintade motståndarna.

– Kommer jag in i deras huvuden så har jag en chans, säger målvakten efter matchen.

När det vankades straffläggning fick Hammarby både fördelen att skjuta först och att göra det framför sina egna fans. Lagets främsta tillgång fanns däremot i målet.

Warner Hahn stod för två räddningar och säkrade därmed Bajens plats i cupfinalen.

– Spelarna är nervösa, men som målvakt är man inte det. Pressen på dem är enorm. Jag försökte bara göra någonting annorlunda. Diawara rörde ribban, jag tog bara ett steg till vänster för att förvirra dem lite. Om jag kan komma in i deras huvuden så har jag åtminstone en liten chans, menar Hahn.

Taktiken att ta ett steg till vänster fungerade två gånger. Mohamed Soumah och Marcus Lindberg såg båda sina straffar räddade efter att ha siktat på det andra hörnet.

Det är inte första gången Warner Hahn väljer att psyka på det sättet.

– Jag gjorde det första gången på en träning förra året innan vi åkte till Belgien (för att möta Charleroi i Conference League) och då funkade det helgalet bra. Då räddade jag runt 15 straffar, berättar Hahn.

Hammarbys lagkapten Nahir Besara är väl medveten om Warner Hahns taktik.

– Han gör det där varje träning. Jag har också gått på den ett par gånger, säger han efter matchen.

Warner Hahn menar att taktiken fungerar bättre när det är straffläggning än under en match. När det stod klart att semifinalen skulle avgöras från elva meter valde målvakten att plocka fram den ur verktygslådan.

– Den här gången funkade det, nästa gång kanske det inte gör det, menar han.

Hammarby ställs mot Mjällby i cupfinalen. Matchen spelas den 14 maj.