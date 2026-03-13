Blåvitts dystra besked – Andersson skadad

IFK Göteborgs nya målvakt Viktor Andersson byttes ut mot Degerfors.

Nu meddelar klubben att 21-åringen kommer vara borta i åtta veckor.

Viktor Andersson värvades till Blåvitt från IFK Värnamo för att täcka upp för den skadade duon Jonathan Rasheed och Elis Bishesari. Nu har även Andersson tvingats in i sjukstugan.

Enligt IFK Göteborg kommer målvakten vara borta i uppemot åtta veckor. Därmed kommer Andersson missa de inledande matcherna av årets allsvenska.

Glädjande för Blåvitt är dock att den tilltänkte förstemålvakten Bishesari spås vara tillbaka när IFK Göteborg ställs mot Sirius i svenska cupens kvartsfinal på söndag.