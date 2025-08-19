STOCKHOLM. Nahir Besara och Shaquille Pinas stannar hemma och spelar inte cupmatchen borta mot Korsnäs i Falun under onsdagskvällen.

Lagkapten Besara gör ingen dramatik av det hela.

– De andra behöver också spela, jag kan inte spela varje match, säger han till FotbollDirekt.

”De har spelat väldigt mycket, varje minut tror jag. Det blir ett bra läge att ge de två en återhämtningstid. Framförallt för ”Shaq” som spelat landslag hela tiden. Han är uppe i väldigt många minuter och resor”.

Kim Hellberg berättade efter träningen på Årsta under tisdagen att kapten Nahir Besara och vicekapten Shaquille Pinas inte följer med till Falun för cupmatchen mot Korsnäs.

Därmed blir det i stället tredjekaptenen Tesfaldet Tekie som kommer bära bindeln mot dalmasarna – och det med bravur enligt ordinarie kapten Nahir Besara.

– ”Tess” är en uppskattad kille av hela laget. Alla gillar honom, han är en fin kille som kan prata med alla i laget. Det blir inga problem alls, säger Besara till FD.

Är du sliten eller varför ska du inte med och möta Korsnäs?

– De andra behöver också spela, jag kan inte spela varje match. De andra förtjänar också att spela. Det var samma sak när vi mötte Charleroi hemma och Adrian (Lahdo) spelade i stället för mig.

”Kollade Djurgårdens match, det är inte så enkelt”

Besara syftar på Conference League-kvalmötet hemma mot belgarna där Kim Hellberg chockade alla genom att bänka sin kapten och fixstjärna. Det går förstås inte att likställas med en cupmatch mot ett division 2-lag.

– Nej men vi behöver ändå åka dit och spela, de som inte spelat så mycket behöver visa. Man kan inte gå och ställa ut skorna där. Jag kollade Djurgårdens cupmatch mot Järfälla, det stod 1-1 till typ 60:e minuten. Det är inte så enkelt. Det här är deras livs match, de kan bokstavligen dö på planen. Vi behöver komma upp i energi som att det betyder lika mycket för oss själva.

Du börjar komma upp i åren, är det du själv som bett Kim Hellberg om att stå över nu?

– Nej, det är ett gemensamt beslut. Det är Kim som tar ut laget, det är aldrig jag, avslutar 34-åringen.

