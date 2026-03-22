Gör som Tounekti – här rankas Bajen högst

Bajenfansen hyllades rejält av Celticstjärnan Sebastian Tounekti, som rankade Stockholms grönvita lag som bättre på supporterfronten än grönvita skotska bjässen.

Noah Persson, som spelat jättematchen Young Boys-Basel, är av samma åsikt.

– Derbyna i Stockholm, inramningen här när Hammarby spelar, det är ännu bättre än i Schweiz, säger Persson inför cupsemifinalen mot Sirius.

Foto: Bilbyrån

”Hammarbys supportrar är världsklass. Det är något av de bästa jag upplevt och kanske något av det bästa jag kommer uppleva. Det var helt enormt att vara tillbaka och uppleva trycket igen. Det är lite skillnad på supporterkulturen i Sverige och Skottland. Här är det bra volym genom en hel match på ett annat sätt”.

Trots att Sebastian Tounekti sedan slutet av sommarfönstret huserar i Celtic var han inte blyg att beskriva Hammarbys supportrar som de bästa när FD intervjuade yttern efter cupkvartsfinalen mot Djurgården för en vecka sedan.

Norrmannen som valt att representera Tunisien på landslagsnivå var tillbaka i Stockholm för att stötta Hammarby i derbyt och var full av beundran kring den supporterkultur som de grönvita ägnar sig åt i den svenska huvudstaden – vilket fick sportchef Mikael Hjelmberg att mysa.

”Kul att höra, men inte så överraskande. Jag håller med om det han säger. Vi var över och tittade på en Europamatch med Celtic i höstas, om de mötte Sturm Graz hemma… Jag var besviken på stämningen. Det kunde bli bra tryck vid en tackling, hörna eller när något annat hände, men annars var det rätt grått och trist. Ja, rätt dött faktiskt”, sa Hjelmberg till FD.

”Trycket här hemma slår ännu högre”

I samma veva som Tounekti såldes av Hammarby för stora pengar (omkring 60-70 miljoner kronor) värvade Hjelmberg in Noah Persson till klubben från Young Boys.

Persson hade en tuff höst med skador men har kommit i gång ordentligt den här vintern och gjorde förra helgen sitt första Stockholmsderby.

– Det var skitkul, ett jäkla tryck som man märkte av redan på uppvärmningen, konstaterar vänsterbacken för FotbollDirekt.

Du har spelat jättematcher mellan Young Boys och Basel som är kända i hela Europa. Hur står sig derbyna i Stockholm och Hammarbys publik kontra det du upplevt under dina år i Schweiz?

– Jag skulle säga att derbyna i Stockholm, inramningen här när Hammarby spelar, det är ännu bättre än i Schweiz. Absolut, det är ett jäkla tryck i Schweiz med men det här hemma slår ännu högre.

Kan ställas mot gamla klubben Mjällby i final: ”Hade varit fantastiskt”

Under söndagseftermiddagen tar Bajen emot Sirius i cupsemifinalen inför storpublik på 3Arena, en match där Perssons lag är storfavorit.

– Så kanske det är, men vi fokuserar inte på huruvida vi är favorit eller ej utan jobbet ska bara göras.

I den andra finalen är Mjällby favorit hemma mot Gais. Persson spelade i Maif mellan 2019 och 2023 och han inser att det kan bli en cupfinal mellan sitt Bajen och gamla klubben från Listerlandet.

– Det hade varit fantastiskt kul så klart. Det är en del bekanta ansikten kvar där som jag byggt relationer med, så det hade varit kul.

Persson har tidigare för FD kommenterat Mjällbys oväntade SM-guld. Nu gör han detsamma om chockresultatet 4-0 mot MFF i cupkvartsfinalen förra helgen.

– Att de skulle vinna med 4-0 trodde jag inte, men de har ett jäkla bra lag. Visst de har tappat några spelare men inte så många ändå för att vara mästare. De slog poängrekord i fjol och ser fortsatt jäkligt bra ut. De är inte mätta, avslutar 22-åringen.