Halmstad besegrade Varberg i cupderbyt
Halmstad tog emot och vann mot Varberg i Svenska Cupen.
Matchen slutade 1-0.
Halmstad och Varberg möttes under söndagen. Hemmalaget vann mot Karlstad förra veckan medan Varberg förlorade mot Malmö.
Under söndagen tog Halmstad ännu en seger. I den 25:e minuten kunde Halmstad ta ledningen på en hörna. Pascal Gregor var sista spelare på bollen som letade sig in i mål.
Resultatet från den första halvleken stod sig, vilket innebär att Halmstads BK nu har full pott efter två omgångar.
I den avslutande matchen ställs HBK borta mot Malmö FF i en avgörande drabbning.
Startelvor:
Halmstad: Lykke – Boman, Gregor, Tougjas, Kaib – Allansson, Nilsson Damjanovic – Kapsimalis, Ascone, Illary, Persson
Varberg: Ekman – Dahlström, Tellgren, Lindner, Silverholt – Johansson, Sadiku, Nilsson – Mohudin, Vidjeskog, Borgelin
