Drömstart för Hamberg – krossade Helsingborg

Under söndagen tog Elfsborg mot Helsingborgs IF i Svenska Cupen.

Då fick Björn Hamberg en drömstart som tränare för Borås-laget.

Detta då man vann med 4-0 – efter att Voelkerling Persson dragit på sig ett tidigt rött kort.

Foto: Bildbyrån

Så sent i torsdags stod det klart att Björn Hamberg hade tagit över IF Elfsborg och därmed efterträtt den Italien-flyktade Oscar Hiljemark.

I dag, söndag, gjorde han sin första match som manager för Borås-klubben – då de tog emot Helsingborgs IF i gruppspelet av Svenska Cupen.

På platsmattan skulle det dröja sju minuter innan Jakob Voelkerling Persson kom helt fel in i en duell med Frederik Ihler och drog på sig ett direkt rött kort.

Kommandot var därför Elfsborgs från start och det dröjde endast 27 minuter innan Arber Zeneli avslutat ett läckert anfall till 1-0. Sex minuter in i den andra akten slog den nyss nämnde Zeneli ett fint inlägg till Rasmus Wikström som nickade in 2-0 och tre minuter senare hade Zeneli skjutit in matchens tredje mål.

Med en knapp halvtimme kvar att spela såg den 21-årige Altti Hellemaa till att fastställa slutresultatet till 4-0.





