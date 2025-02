Hammarbys missräkning – tappade poäng mot Varberg

Svenska cupen är igång och under lördagen tog Hammarby emot Varberg.

Paulos Abraham nätade – men Varberg reducerade och matchen slutade 1-1.

Gruppspelet i svenska cupen är äntligen igång. Under lördagen spelas ett gäng matcher – där i bland Hammarby som tar emot Varberg hemma på 3Arena i det som är den första omgången av Svenska cupens gruppspel.



När startelvorna presenterades presenterade Hammarby en rätt väntad elva där nyförvärvet Paulos Abraham gör sin tävlingsdebut för klubben.



Med från start finns både Abdelrahman Boudah och Josef Erabi som tar plats i offensiven.

***



Varberg inledde starkt och skapade matchens första hörna, utan resultat. Därefter tog Hammarby över spelet och etablerade sig på offensiv planhalva.

Tekie fick ett bra läge att avsluta, men skottet gick en bit över mål.



I minut 19 tog Hammarby ledningen genom just nyförvärvet Paulos Abraham. Hampus Skoglund slog ett inlägg som Fredrik Andersson i Varbergs målet inte hade koll på. Abraham var framme, utnyttjade situationen och skickade in Hammarbys första tävlingsmål för året.



Hammarby fortsatte att trycka på efter målet och kom till en hel del farliga lägen. Hampus Skoglund var ytterst nära på att utöka ledningen när bollen räddades på mållinjen av Varberg-försvaret.



Ställningen i halvtid var 1-0.



I halvtid fick Paulos Abraham frågan om det var en drömdebut av kommentatorerna på TV4.



– Matchen är inte slut än, men hittils är det godkänt, svarade han.



I den 66:e matchminuten kvitterade Varberg genom nyligen inbytta Appiah Nyarko som snappade upp bollen i straffområdet och lyckades få in in 1-1.



Varberg lyckades stå emot och Hammarby fick inte in något ledningsmål. Matchen slutade 1-1 till publikens stora missnöje. Det hördes burop från läktarplats när slutsignalen gick.

Kim Hellberg till TV4 efter matchen:



– Det var en usel andra halvlek, den är bedrövlig vad gäller kvalitet och allt möjligt.

Var det ni som tappade kvalitet eller gjorde Varberg det svårare för er i andra?



– Det är klart att Varberg spelar fin fotboll men det spelar ingen roll i den här matchen. Det handlar om vår kvalitet – våra bollar in i straffområdet och beslutsfattande är uselt i andra halvlek.

– Idag är vi inte tillräckligt bra och vi fick se att vi behöver bli bättre.



Startelvor:



Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Boudah, Erabi, Abraham

Varbergs Bois: Andersson – Hellman, Broman, Dahlström, Tellgren – Sadiku, Spencer Edlund, Winbo – Alfonsi, Bitiqi, Bjerkebo