Så ställer Mjällby och Kalmar upp i cup-premiären

I dag går Mjällby AIF och Kalmar FF in i gruppspelet av Svenska Cupen.

Detta då man ställs mot varandra på Strandvallens konstgräsplan.

Matchen har avspark klockan 13.00.

Foto: Bildbyrån

Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher har det äntligen blivit dags för tävlingspremiär.

Detta för Mjällby AIF och Kalmar FF som ställs mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen. Matchen spelas i Hällevik, på Strandvallens konstgräsplan.

Tillsammans i gruppen har Maif och KFF lottats tillsammans med IFK Värnamo och Örgryte IS.

Värt att notera i startelvorna är att nyförvärvet Robin Wallinder får chansen i mål för hemmalaget. I bortalaget spelar Nassef Chourak, som värvades från Ajax, från start.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder; Miettinen, Norén, Tidstrand, Stavitski, Bang-Kittelsen, J. Gustavsson, Malachowski, V. Gustafson, Stroud, Bergström.

Kalmar FF: Øverby; Jansson, Hallberg, Chourak, Söderbäck, Råvik, Gustafsson, Imeri, Rosenqvist, Kindberg, Saetra.