Så ställer Mjällby och Kalmar upp i cup-premiären
Följ Fotbolldirekt på
Google news
I dag går Mjällby AIF och Kalmar FF in i gruppspelet av Svenska Cupen.
Detta då man ställs mot varandra på Strandvallens konstgräsplan.
Matchen har avspark klockan 13.00.
Efter en försäsong bestående av träningsläger och träningsmatcher har det äntligen blivit dags för tävlingspremiär.
Detta för Mjällby AIF och Kalmar FF som ställs mot varandra i gruppspelet av Svenska Cupen. Matchen spelas i Hällevik, på Strandvallens konstgräsplan.
Tillsammans i gruppen har Maif och KFF lottats tillsammans med IFK Värnamo och Örgryte IS.
Värt att notera i startelvorna är att nyförvärvet Robin Wallinder får chansen i mål för hemmalaget. I bortalaget spelar Nassef Chourak, som värvades från Ajax, från start.
Startelvor:
Mjällby AIF: Wallinder; Miettinen, Norén, Tidstrand, Stavitski, Bang-Kittelsen, J. Gustavsson, Malachowski, V. Gustafson, Stroud, Bergström.
Kalmar FF: Øverby; Jansson, Hallberg, Chourak, Söderbäck, Råvik, Gustafsson, Imeri, Rosenqvist, Kindberg, Saetra.
Den här artikeln handlar om: