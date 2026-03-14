Så startar Djurgården och Norrköping i gruppfinalen

Djurgården tar emot IFK Norrköping i gruppfinalen av Svenska cupen.

Avspark 15:00 på Kristineberg.

Här är dagens startelvor.

Djurgården tar emot IFK Norrköping i den sista gruppspelsmatchen i Svenska cupen. Det kommer även bli en gruppfinal då vinnaren tar sig vidare till semifinal. I fjol tog sig ”Peking” hela vägen till final.

Båda lagen ligger på maximala sex poäng och har samma målskillnad. Det innebär att en seger är ett måste för att ta sig vidare. Vid oavgjort resultat väntar förläning och straffar.

Djurgården saknar Goodness Osigwe som är korsbandsskadad och Mimmi Wahlström som är gravid. IFK Norrköping saknar Inger Vadder som också är korsbandsskadad.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Koivunen – Staffansson, Svendsen, Holmqvist, Westlund, Eriksson, Pelgander, Åsland, Renmark, Urara, Gros

IFK Norrköping: Hjern – De La Harpe, Handfast, Karlenäs, Jones, Engström, Sibely, Persson, Wik, Klingspor, Kristell